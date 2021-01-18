Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı
18.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:22
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi polis ekiplerince kurtarıldı.
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi polis ekiplerince kurtarıldı.
İstiklal Mahallesi İkieylül Caddesi'nden geçen çayın üzerindeki köprüde bulunduğu sırada dengesini yitiren Ayhan Ç. (40) suya düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisler, suyun içindeki kişiyi ekip otosunda bulunan cankurtaran halatıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Ayhan Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar