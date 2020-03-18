Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi İletiş Sokak'ta çay kenarında oturan İsmail B. (25) dengesini kaybederek çaya düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarılan ve vücudunda sıyrıklar olduğu belirlenen İsmail B, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA