Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'den kent içerisinden geçen Porsuk Çayı'na düşen 59 yaşındaki kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndan geçen çay kenarında yürüyen Nuran D. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı suya düştü.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Nuran D, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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