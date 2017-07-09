Eskişehir'de Pompalı Tüfek Dehşeti

Eskişehir'de, iki husumetli arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bademlik Piknik Alanı mevkiinde gerçekleşen olayda Ş.T., arasında husumet bulunan B.Ü.'ye elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonrasında yaralanan B.Ü., kendi imkanlarıyla gittiği Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Ş.T.'yi arama çalışması başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR