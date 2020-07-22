Eskişehir'de polisten maskotlu maske uyarısı
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Eskişehir'de polisten maskotlu maske uyarısı

Eskişehir'de polisten maskotlu maske uyarısıESKİŞEHİR'de polis ekipleri maskotlarla kentin işlek caddelerinde koronavirüsle mücadeleye ilişkin uyarı broşürleri ile maske dağıttı.

22.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:54

Eskişehir'de polisten maskotlu maske uyarısı

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri maskotlarla kentin işlek caddelerinde koronavirüsle mücadeleye ilişkin uyarı broşürleri ile maske dağıttı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu ve trafiğe kapalı olan İstiklal Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. 'Kanka Polis? maskotlarının da katıldığı etkinlikte koronavirüsle mücadeleye ilişkin uyarı broşürleri dağıtılırken, maskesi olmayan çocuk ve gençlere de maske verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz, kanka polis maskotlarına çocuklara örnek olması için maske taktıklarını ifade ederek, 'Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak vatandaşların canına, malına zarar gelmeden önce oluşabilecek suçlara karşı önceden onları bilgilendirmek adına bu gibi faaliyetleri sık sık yapıyoruz. Bilindiği gibi dünya olarak koronavirüsle mücadele ediyoruz. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak da vatandaşların sağlığını korumak adına bütün mücadelemizi var gücümüzle devam ettiriyoruz. Çocuklarımıza örnek teşkil etmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla maskotlarımızla maskeler giydirdik. Maskotlarımızı çocuklar çok seviyorlar. Umarım onları örnek alırlar, bundan sonra maske kullanılması ve sosyal mesafe konusunda daha da duyarlı olurlar' diye konuştu.

Kanka polis maskotları da çocuklara uyarılarda bulunarak, 'Sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz. Kendi sağlığınızı, anne ve babanızın yanı sıra diğer sevdiklerinizin sağlığını korumak için maskemizi takıp, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz' dedi. Maske takan çocuklara da balonlar dağıttı. Kanka polis maskotlarına çocuklar büyük ilgi gösterirken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir'de polisten maskotlu maske uyarısı

Kaynak: DHA

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