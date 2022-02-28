Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu ruhsatsız tabanca ve telsizle yakalanan zanlı tutuklandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu ruhsatsız tabanca ve telsizle yakalanan zanlı tutuklandı.

Tepebaşı ilçesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri kişiye takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan şüpheli T.G, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada tabanca ile el telsizi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ruhsatsız Silah, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, Güncel, Haberler

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