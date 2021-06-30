Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli tabanca ile birlikte yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli tabanca ile birlikte yakalandı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerinin fark eden zanlı S.K. üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı atarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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