Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi
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Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi

06.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:22
Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen bir etkinliği takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek sesle bağıran ve maske takmayan 3 kişiyi uyardı.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan ve "youtuber" olduğu iddia edilen bir kadın ile 2 arkadaşına Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 bin 700 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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