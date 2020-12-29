Eskişehir'de polisin durduğu otomobilinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı
29.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:45
Eskişehir'de polis tarafından durdurulan otomobilinde uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Eskişehir'de polis tarafından durdurulan otomobilinde uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Haller Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde ve içinde bulunan şüpheli üzerinde yapılan aramada 80,41 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık