Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli tabancayla yakalandı
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Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli tabancayla yakalandı

28.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:00
Eskişehir'de polisin

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı gözaltına alındı.

Kent merkezinde denetim yapan Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerinin ikazına uymayıp kaçan şüpheli H.K, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde tabanca ile 14 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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