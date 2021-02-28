Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli tabancayla yakalandı
28.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:00
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı gözaltına alındı.
Kent merkezinde denetim yapan Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.
Polis ekiplerinin ikazına uymayıp kaçan şüpheli H.K, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde tabanca ile 14 mermi ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar