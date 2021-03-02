Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli otomobille kaçarken kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli otomobille kaçarken kaza yaptı

02.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:00
Eskişehir'de polisin

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve kazaya karışan 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve kazaya karışan 4 zanlı gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şarhöyük Mahallesi'nde şüphe üzerine 26 GE 202 plakalı otomobili takibe aldı.

Ekiplerin ikazına uymayıp kaçan kişilerin bulunduğu araç, Şenay Sokak'ta bir evin duvarına çarptı.

Kazada hafif yaralanan Ş.Y, R.B, Ş.B.İ. ve B.Y, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Otomobilde yapılan aramada ise tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli otomobille kaçarken kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 12:03:49. #1.16#
title