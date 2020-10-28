Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

28.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:00
Eskişehir'de polisin

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp 2 otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp 2 otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan Murat C'nin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nihat G'nin kimlik kontrolünde 6 suçtan arandığı, sürücüsü Murat C'nin ise 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca Nihat G'nin üzerinde 0,58 gram metamfetamin ile 0,22 gram eroin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Geert Wilders Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Işın Karaca Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Hatay Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 11:01:07. #1.14#
title