Eskişehir'de polis ekiplerine satırla saldırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de polis ekiplerine satırla saldırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

23.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:42
Eskişehir'de polis ekiplerine satırla saldırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, şüphe üzerine kendisini durdurmak isteyen polislere satırla saldırmaya çalışan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Eskişehir'de, şüphe üzerine kendisini durdurmak isteyen polislere satırla saldırmaya çalışan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Şirintepe Mahallesi Maraş Sokağı'nda devriyeye çıkan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.G'yi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak isteyen polislere direnen R.G, elinde bulunan çantadan çıkardığı satırla görevlilere saldırmaya çalıştı.

Gözaltına alınan R.G'nin "hırsızlık, gasp, yaralama, uyuşturucu" gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin çantasında çok sayıda ekmek bıçağı, tornavida, pense, yan keski, murç ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Güllük Mahallesi'nde meydana gelen "hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal" olayının şüphelisi olduğu da tespit edilen R.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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