Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki denetimlerde 6 tabanca ele geçirdi.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki denetimlerde 6 tabanca ele geçirdi.
Kent genelinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri ekiplerince yapılan denetimlerde üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 6 tabanca bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel