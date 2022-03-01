Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi - Haberler

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki denetimlerde 6 tabanca ele geçirdi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki denetimlerde 6 tabanca ele geçirdi.

Kent genelinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri ekiplerince yapılan denetimlerde üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 6 tabanca bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Silah, Güncel, Haberler

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