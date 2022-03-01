Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimde 6 tabanca ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki denetimlerde 6 tabanca ele geçirdi.

Kent genelinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri ekiplerince yapılan denetimlerde üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 6 tabanca bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.