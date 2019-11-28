Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2)
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Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2)

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBESTEskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:13
Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2)

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
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