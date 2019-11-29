Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen zanlı yakalandı
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Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen zanlı yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

29.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:54
Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen zanlı yakalandı

'in ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Balçıkhisar Mahallesi'nde, elinde bulunan sahte avroları piyasaya sürmek isteyen bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

Operasyonda yakalanan M.T'nin üzerinde, 9 adet sahte 500 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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