Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

23.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:02
Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı

'de piyasaya sahte madeni avro sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl ekipleri, elindeki sahte avroları piyasaya sürmek isteyen bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları C.K. ile E.D'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, motor ve bagaj kısmına gizlenmiş 4 bin 880 adet sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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