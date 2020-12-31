Eskişehir'de parkta iki grup arasında kavga

Eskişehir'de kavgaya karışan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi'ndeki bir parkta kavga eden kişiler, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle bekçilerini görünce kaçtı.

Saklandıkları apartmanda yakalanarak polis merkezine götürülen 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar