Eskişehir'de, parkta 10 bin kişi cuma namazı kıldı
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Eskişehir'de, parkta 10 bin kişi cuma namazı kıldı

ESKİŞEHİR'de normalleşme süreciyle birlikte cuma namazı, sosyal mesafe kurallarına uyularak cami avluları, parklar, semt pazarları ile futbol sahalarında kılındı.

Eskişehir'de, parkta 10 bin kişi cuma namazı kıldı
05.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:41

ESKİŞEHİR'de normalleşme süreciyle birlikte cuma namazı, sosyal mesafe kurallarına uyularak cami avluları, parklar, semt pazarları ile futbol sahalarında kılındı. Dede Korkut Parkı'ndaki cuma namazına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'de, valilik ve müftülüğün belirlediği cami avluları, parklar, semt pazarları ile futbol sahalarından oluşan toplam 466 noktada, cuma namazı kılındı. Valiliğin belirlediği alanlardan biri olan Odunpazarı ilçesindeki Sümer Mahallesi Dede Korkut Parkı'na, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar alınmadı.

'10 BİN KİŞİ İLE CUMA NAMAZI KILDIKCemaat ile birlikte namaz kılan Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, vatandaşları koronavirüs önlemlerine karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Bu topraklarda bin yıldır cuma namazı kılınıyordu. Koronavirüs sebebi ile ara verilmişti. Yeniden Rabbim bize nasip etti. Bunun kıymetini bilmek lazım. Rabbimize şükretmek lazım. Bunun kadrini, kıymetini bilmenin yolu da Covid-19 tedbirlerine uymaktan geçer. Herkes bu tedbirlere uymalı. Özellikle maske takmalıyız, sosyal mesafeye ve temizliğe riayet etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi halkımız cuma namazını özlemiş. Büyük bir kalabalıkla, sosyal mesafeye riayet ederek, seccadesini işaretli yere koyarak abdestli olarak geldiler ve namazlarını huşu içerisinde kıldılar. Vatandaşlarımızı da bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Burada 10 bin kişi ile cuma namazı kıldık. İşaretlediğimiz tüm yerler dolmuş oldu. Eskişehir'de il genelinde 466 yerde cuma namazı kılındı. Bizim geleneğimizde Selçuklu da, Osmanlı da ve Cumhuriyet geleneğimizde namazgahlar vardır. Burası da bir nevi namazgah oldu" diye konuştu.

Cuma namazını kılmak için parka gelen Suat Uludağ ise, "Biz ilk defa burada kılıyoruz. Haberimiz yoktu geçen hafta. Bu hafta haberimiz oldu. Allah cami içerisinde de kılmayı nasip etsin inşallah" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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