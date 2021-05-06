Eskişehir'de park halindeki otomobilleri çalıp araçlara zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de park halindeki 3 ayrı otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki 3 ayrı otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki park halindeki bir otomobilin silah zoruyla çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayının şüphelileri F.I. ile M.Y'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan güvenlik sorgulamalarında 2 otomobili çaldıkları ve bir süre kullandıkları araçlara zarar vererek terk ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar