Eskişehir'de park halindeki otomobilleri çalıp araçlara zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de park halindeki otomobilleri çalıp araçlara zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de park halindeki otomobilleri çalıp araçlara zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de park halindeki 3 ayrı otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki 3 ayrı otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki park halindeki bir otomobilin silah zoruyla çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayının şüphelileri F.I. ile M.Y'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan güvenlik sorgulamalarında 2 otomobili çaldıkları ve bir süre kullandıkları araçlara zarar vererek terk ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Gomes Mesut Özil Ali Tandoğan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de park halindeki otomobilleri çalıp araçlara zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:58:10. #1.15#

title