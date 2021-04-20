Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniakçayır Mahallesi'nde Murat Ö'nün aracının çalınmasının ardından yaptıkları araştırmada, zanlının oto hırsızlığından çok sayıda kaydı bulunan F.T. olduğunu belirledi.

Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre Caddesi üzerinde terk edilmiş bulunan araç ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar