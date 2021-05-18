Eskişehir'de park halindeki motosikletleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de park halindeki 3 motosikleti çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki 3 motosikleti çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde park halindeki 3 motosikletin çalınması olayı ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheliler A.A.K, B.C. ile S.K'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar