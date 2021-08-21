Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
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Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 7 otomobilden cep telefonu hırsızlığı yapılması üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Serhat A. olduğunu belirledi.

Polis, şüpheliyi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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