Eskişehir'de Pancar İşleme Dönemi Törenle Başladı

Eskişehir'de pancar işleme dönemi törenle başladı



ESKİŞEHİR - Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nda 85'inci Dönem pancar alım kampanyasının açılışı yapıldı.

Etkinliğe Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ünal ve Fabrika Müdürü Ekrem Meydanlı da katıldı.

"Eskişehir, dünyayla rekabet edebilecek bir sanayiye sahip"

Etkinlikte konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Uşak'ta görev yaptığını ve bu sektöre yabancı bir isim olmadığını belirten Vali Çakacak, Eskişehir ekonomisi ile ilgili şunları kaydetti:

"Eskişehir, dünyayla rekabet edebilecek bir sanayiye sahiptir. Şeker fabrikasında, Adapazarı'nda kampanyada çalışmış bir kişi olarak, şeker fabrikalarının toplumumuz için ne kadar önem arz ettiğini çok iyi bilen bir insanım. Geçtiğimiz yıl kampanya döneminde şeker fabrikası, Eskişehir çiftçisine 228 milyon lira pancar alımı ödemesi yapmış. Sadece Eskişehirli çiftçilere, diğer illeri katmıyorum. Onları kattığımızda çok daha fazla. Şeker fabrikamızın, Eskişehirimize olan ekonomik hareketliliği son derece önemlidir."

"Şeker fabrikasına daha fazla sahip çıkacağız"

Çiftçilere ve fabrika çalışanlarına yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise fabrikaya eskisiden daha fazla sahip çıkacaklarının sözünü verdi. Fabrikanın, şehir ekonomisi açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu aktaran Karacan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bundan sonra şeker fabrikasına daha fazla sahip çıkmak Eskişehir milletvekili olarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bizlerin görevidir. Hem işçimize sahip çıkacağız, hem oradaki çalışanımıza, hem de tarımdaki arkadaşlarımıza, pancar üreticilerine daha fazla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda konuşan Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı, şeker pancarı sektörünün bölge ekonomisine yönelik önemine vurgu yaparak, "8 adet bölge şefliğimiz ile 151 köyde 954 bin ton pancar taahhüdü almış bulunmaktayız. 155 bin dekarlık bir pancar ekimi gerçekleşmiştir. Toplam pancar ürününün yüzde 22'sine tekabül eden yaklaşık 42 milyon lirayı avans olarak çiftçilerimize ödedik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, çiftçilerimiz kuyrukta, sırada uzun süre beklemeden verilen günde hatta verilen saatte bu pancarlarımızı biz teslim etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası, çiftçilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte kurban kesildi, dualar okundu. Yapılan toplu kurdele kesimi ile pancar işleme dönemi de açılmış oldu.