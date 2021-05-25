Eskişehir'de özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 6 şüpheliye gözaltı
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Eskişehir'de özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 6 şüpheliye gözaltı

Eskişehir'de özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 6 şüpheliye gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, evlerinde özel düzenek hazırlayıp, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, evlerinde özel düzenek hazırlayıp, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 90'a yakın polisin katıldığı baskınlarda, evlerinde özel düzenek hazırlayarak, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 279 gram esrar, 72 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve kenevir yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli soruşturma başlatılırken, 2'si ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. 


Eskişehir'de özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 6 şüpheliye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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