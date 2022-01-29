Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobille, hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobille, hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zafer Güler idaresindeki 41 AER 754 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Kütahya kara yolu Sazova Kavşağı'nda Hasan Aslan'ın kullandığı 06 KOM 89 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Zafer Güler idaresindeki 41 AER 754 plakalı hafif ticari araç kavşakta bulunan işaret direğine çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri müdahale etti.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Hasan Aslan, Zafer Güler, Eskişehir, Güncel, Haber

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