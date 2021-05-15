Eskişehir'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu kadın sürücü yaşamını yitirdi
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Ayşe Yörükoğlu idaresindeki 81 AAN 360 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu kara yolu Ağapınar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.
Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ayşe Yörükoğlu, hayatını kaybetti.
Yörükoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar