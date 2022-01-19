Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhsan Özüdoğru idaresindeki 06 BNB 495 plakalı otomobil Doğanoğlu Mahallesi yakınlarında yolun karlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü İhsan Özüdoğru ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülay Özüdoğru olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Beylikova, Eskişehir, Otomobil, Güncel, Haber

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