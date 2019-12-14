Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
14.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:52
Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Yücel A. idaresindeki 26 EZ 705 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Dudu Özenboy'a (48) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Özenboy, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA