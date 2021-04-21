ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki otomobilden teyp çalan 2 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki otomobilden teyp çalan 2 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde oturan Kaan İlçin, sabah işe gitmek için otomobilinin yanına gittiğinde, teybinin çalındığını fark etti. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçin, 2 şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat 04.30 sıralarında, 5 dakikada otomobilin kapısını açıp, teybi çaldıktan sonra kaçtığını gördü. İhbar üzerine polis ekiplerince otomobilde parmak izi araştırması yapıldı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Yusuf K. ile Sezer Y.'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN TEYP ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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