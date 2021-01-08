Eskişehir'de otomobilde bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama
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Eskişehir'de otomobilde bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama

08.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:35
Eskişehir'de otomobilde bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama

ESKİŞEHİR'de jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'ten kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa karayolunun 27'nci kilometresinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 cam kavanoz içerisinde 1 kilo 620 gram esrar, faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçtaki M.K. ve Ş.M. ise gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir'de otomobilde bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama
Eskişehir'de otomobilde bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama
Eskişehir'de otomobilde bulunan uyuşturucuya 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN

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