Eskişehir'de otomobilde kaçak içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kaçak içki sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kaçak içki sattığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kent merkezinde denetim yapan Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstiklal Mahallesi Çandarlı Sokağı'nda "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan H.S'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta yapılan aramalara çok sayıda içki ve pos cihazı ele geçirildi.

Sürücü H.S. ile araçta bulunan M.T. hakkında kısıtlama saatlerinde alkol satışı yaptıkları gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar