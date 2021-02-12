Eskişehir'de otomobilde kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de otomobilde kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

12.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:56
Eskişehir'de otomobilde kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını uymayan ve kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen şüpheliye 20 bin 150 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerin kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını uymayan ve kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen şüpheliye 20 bin 150 lira ceza uygulandı.

Denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan B.Ş'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta yapılan aramada çok sayıda içki, üzerinde "7/24 alkol servisi" yazan magnet ve pos cihazı ele geçirildi.

Otomobilde bulunan kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlike düşürmek suçlarından 20 bin 150 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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