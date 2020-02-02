Eskişehir'de otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarptı: 2 yaralı
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Serhan Tuncel (21) idaresindeki 26 BB 628 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun Yunus Emre Devlet Hastanesi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.
Kazada, sürücü Serhan Tuncel ile araçta bulunan Görkem Yılmaz yaralandı. Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.