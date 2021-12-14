Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de arızalanan temizlik aracının yanında bekleyen 2 kişi ticari taksinin çarpması sonucunda yaralandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de arızalanan temizlik aracının yanında bekleyen 2 kişi ticari taksinin çarpması sonucunda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Sercan K. idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait temizlik aracı arızalandı. Bunun üzerine Atilla K.'nin kullandığı 26 AEN 513 plakalı çekici arızalanan aracın yanına geldi. Adıgüzel D.'nin kullandığı 26 T 0144 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen Sercan K. ile Atilla K.'ye çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

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