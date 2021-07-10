Eskişehir'de otomobil satışından dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Eskişehir'de otomobil satışından dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de otomobil satışından dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de otomobil satışı üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de otomobil satışı üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 75. Yıl Mahallesi TEKSAN Sanayi Sitesi'nde bulunan noterde şüpheli araç satışı işlemi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Aracını satan kişiye parasını vermeden satış işlemi yapıldıktan sonra kaçmaya çalışan Burak M. ile Özlem Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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