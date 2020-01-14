Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de park halindeki üç otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

14.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:40
Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

'de park halindeki üç otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar, Aşağısöğütönü ile Bahçelievler mahallelerinde yaşanan araç hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen hırsızlık şüphelisi N.E. (50), kent merkezi girişinde gözaltına alındı.

Söz konusu üç aracı çaldığı öne sürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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