Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü

Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü

Eskişehir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

07.09.2019 19:58
Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü

Eskişehir'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir hayatını kaybetti.

Cesetler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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