Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

22.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:42
Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Murat Taşdelen idaresindeki 32 BA 307 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Keskin Mahallesi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi.

Araçta bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Taşdelen hafif yaralandı.

Taşdelen, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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