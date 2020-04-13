Eskişehir'de, otobüs şoföründen meslektaşlarına kendisine küfrettirildiği iddiası Eskişehir'de, otobüs şoföründen meslektaşlarına kendisine küfrettirildiği iddiasıESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinde şoför olarak çalışan Volkan Şimşiroğlu'nun, mesaiye giden otobüs şoförlerinin maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadığını göstermeyi amaçladığı fotoğrafı...

Eskişehir'de, otobüs şoföründen meslektaşlarına kendisine küfrettirildiği iddiası

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinde şoför olarak çalışan Volkan Şimşiroğlu'nun, mesaiye giden otobüs şoförlerinin maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadığını göstermeyi amaçladığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı öne sürüldü. Şimşiroğlu, bu iddia ile Ulaşım Şube Müdürü Aytaç Özkan'ın tüm şoförleri toplayıp, kendisine küfrettirdiğini ileri sürerek, şikayetçi oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce konuyla ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

Eskişehir'de, geçen hafta mesaiye giden otobüs şoförlerinin maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadığının görüldüğü fotoğraf, sosyal medyadan paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şube Müdürü Aytaç Özkan, iddiaya göre, fotoğrafı çekerek, paylaştığı belirtilen şoför Volkan Şimşiroğlu'nu otobüsün içindeki güvenlik kameralarını inceleyip, tespit etti. Tüm şoförleri 10 Nisan'da alanda toplayan Aytaç, "Ben bu arkadaşı araç kamera görüntülerinden buldum. Şu an aramızda ama kendisinin buraya çıkma gibi bir niyeti yok. Bu arkadaş için ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz" dedi. Toplanan diğer şoförler de Şimşiroğlu'na küfretti. Şimşiroğlu'nu yanına çağıran Aytaç, yeniden küfrettirdi. Bunun üzerine Şimşiroğlu, Çarşı Polis Merkezi'ne giderek, Ulaşım Şube Müdürü Özkan Aytaç'tan şikayetçi oldu.

'DUYMADIM, YÜKSEK SESLE' DİYEREK KÜFRETTİRMİŞ

Volkan Şimşiroğlu, polis merkezindeki ifadesinde, Ulaşım Şube Müdürü Aytaç Özkan'ın şoförlere 'Duymadım, yüksek sesle' diyerek, küfrettirdiğini öne sürüp, şunları kaydetti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'nda belediye otobüs şoförü olarak çalışıyorum. 10 Nisan 05.20 sıralarında işe geldiğimizde hareket memuru 14.00'te toplantı olduğunu söyledi. Bütün arkadaşlar hareket merkezinin şoför odasının karşısındaki büyük alanda toplandık. Aytaç Özkan bizim karşımıza çıkarak sosyal medyada çıkan maske fotoğraflarıyla ilgili olarak 'Ben bu arkadaşı araç kamera görüntülerinden buldum. Şu an aramızda ama kendisinin buraya çıkma gibi bir niyeti yok. Bu arkadaş için ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz' dedi. Toplanan diğer şoförler de ortaya küfrettiler. Aytaç Özkan 'Duymadım tekrar yüksek sesle' dedi. Arkadaşlar tekrar yüksek sesle küfrettiler. Aytaç Özkan tekrar ellerini yana açtı yine arkadaşlar da yüksek sesle küfrettiler. Daha sonra beni yanına çağırarak 'Sosyal medya ve gazeteye resimleri veren bu arkadaşlar, tekrar ne söylemek istiyorsanız söyleyin' dedi ve yine diğer şoför arkadaşlar küfrettiler."

'ŞOFÖRLERE İMZA KARŞILIĞI MASKE' İDDİASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Volkan Şimşiroğlu, nisan ayı başında şoförlere günlük kullanılması gereken maskenin 15 günlük olarak imza karşılığında verildiğini de iddia ederek, şunları kaydetti:

"Ben sosyal medyada yayınlanan maskelerin yanında Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı maskelerin normalde 1 günlük kullanımlık olduğunu ancak belediyenin 15 gün süre ile kullanılacağını bildirerek maskeleri şoförlere imza karşılığında zimmetlediğini ve gereken mesafenin korunmadığı haberleri ile ilgili olarak açıklama yapmak istediğimde de hiçbir şey dinlemek istemediğini söyleyerek 'Daha önce olayı anlatsaydın' dedi. Ben de bunun üzerine 'Ne zaman sizin yanına gelmek istesek bizi dinlemeden odadan çıkartıyorsunuz. Son 1 haftadır da bu olaydan dolayı stresli bir ortam olduğu için cesaret edip, gelip, işin gerçeğini anlatamadım' dedim."

SENDİKA BAŞKANINDAN TEPKİ

Demiryol-iş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal ise yaşananlara tepki göstererek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Uysal, yapılanın, onur kırıcı olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Sendikamız üyesi çalışan şoföre, diğer çalışanlar tarafından da küfür ve hakaret ettirilmiştir. Söz konusu ayıplı eylemi şiddetle kınıyor ve takipçisi olacağız. Bu onur kırıcı, çalışanların rencide edici, insanların toplum önünde şeref ve haysiyetini küçük düşürücü bu eylem, bir müdür, bir idareciden öte insani olamayan, medeni bir kişiye yakışmayacak, insanlık dışı bir eylemdir. Daha önce de defalarca bu tür söz ve eylemleri yapmış olan Aytaç Özkan'ın bu yaptıklarından dolayı çalışanların ve sendikanın defalarca yazılı ve sözlü uyarı ve şikayetlerine rağmen işlem yapılmamıştır. Bu nedenle kendisi hal ve tavırlarını düzeltmemiştir. Aksine baskı, mobbing ve hakaretvari tavırlarına devam etmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi camiasına ve hizmetlerine yakışmayan bu kişi, çalışanlarına meslek ve sorumlulukları harici görevlerini yapan, kanunsuz ve iş güvenliğine aykırı çalışma yöntemlerini uygulayan ve son raddede kişilerin namus ve hasiyetine karşı kabul edilemeyecek eylemiyle işi çığırından çıkaran müdüre, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu ile uyuşmayan bu olaya karşı gerekeni layığı ile yapması konusunda toplum ve sendikamız beklenti ve takip içindedir."

BELEDİYEDEN İNCELEME

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu. Belediyenin açıklamasında, "10 Nisan 2020 Cuma günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan eylem hakkında Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA