Eskişehir'de otobüs kazalarının önlenmesi toplantısı

21.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:56

İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında yürürlüğe konulan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Eskişehir Valiliğinde de yapıldı.

Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, otobüs firması temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı.

Söz konusu belgenin önemine işaret eden Vali Çakacak, şu ifadeleri kullandı:

"Alınan tedbirler sonucunda ülke genelinde 2019 yılında 2018 yılına göre kaza yerinde can kayıplarında yüzde 34,2; 100 bin araç başına can kayıplarında ise yüzde 54;,3 azalma sağlanmıştır. İlimizde 2019 yılında 2018'e göre kaza yerinde can kayıplarında yüzde 49 azalma sağlanmıştır. Eskişehir'de otobüs denetimlerinde 2019 yılı için planlanan 23 bin 944 denetim kota sayısı personelimizin etkin ve özverili çalışmaları ile yüzde 385 artırılarak 116 bin 233 otobüs kontrolü gerçekleştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelinde en fazla otobüs denetimi gerçekleştirilmesi nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür belgesi verilmiştir. Bu vesileyle gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA