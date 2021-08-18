Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de otluk bir alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de otluk bir alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uludere Mahallesi Pamucak mevkisinde prefabrik ev yapımı için kullanılan kaynak makinesi ve spiral taşından sıçrayan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlere müdahale etti.

Ekipler tarafından söndürülen yangın, otluk alanın yanı sıra 14 arı kovanı ile 10'u fındık, 25'i kiraz, 10'u dut olmak üzere 45 ağacın zarar görmesine yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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