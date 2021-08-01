Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi
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Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi

Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlere başladı.

Jandarma yaya ve motorize ekiplerle ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşları bilgilendirdi.

Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi
Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi
Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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