Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlere başladı.

Jandarma yaya ve motorize ekiplerle ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar