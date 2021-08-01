Eskişehir'de ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki ormanlık alanlarda denetim yaptı.
Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlere başladı.
Jandarma yaya ve motorize ekiplerle ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde bulunan vatandaşları bilgilendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar