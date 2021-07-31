Eskişehir'de ormanlara girişler yasaklandı
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Eskişehir'de ormanlara girişler yasaklandı

Eskişehir'de ormanlara girişler yasaklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

ESKİŞEHİR Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun yasağa ilişkin karar alındığı belirtilen açıklamada, "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilimizde Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Kararlarıyla 02.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında Ormanlara Giriş-Çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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