Eskişehir'de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı
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Eskişehir'de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı

Eskişehir'de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye genelinde yaşanan yangınlar nedeniyle Eskişehir Valiliği, 2 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında il sınırları içerisindeki ormanlara giriş-çıkışları yasakladı.

Türkiye genelinde yaşanan yangınlar nedeniyle Eskişehir Valiliği, 2 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında il sınırları içerisindeki ormanlara giriş-çıkışları yasakladı.

Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 2 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında tedbir amaçlı il genelindeki ormanlara giriş-çıkışı yasakladı. Alınan karar Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince alınan karar neticesinde Eskişehir il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara giriş-çıkış yapılamayacak. Karara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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