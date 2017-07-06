Eskişehir'de Orman Yangını Tatbikatı

? Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.



Kocakır mevkisinde tatbikat gerçekleştiren orman yangınlarına müdahale ekipleri, müdahaleye hazır olduklarını gösterdi.



Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, tatbikatta yaptığı konuşmada, orman teşkilatının söndürme gücü hakkında bilgi verdi.



Erken müdahalenin orman yangınlarında esas olduğunu ifade eden Temel, şöyle konuştu:



"Erken müdahale için de erken haber almanız gerekir. Kulelerimiz bu işlevi yerine getiriyor ama duyarlı vatandaşlarımızın 'Alo 177' hattına yaptıkları ihbarları da azımsayamayız. Hepsine teşekkür ediyorum. Eskişehir ilimizde 410 bin hektar ormanlık alanımız var. Son 10 yılda 260 yangın meydana geldi ve 515 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alanlar yıl içinde tekrar ağaçlandırıldı. 2017 yılı içinde ise 9 yangınımız meydana geldi ve 8 hektar ormanımız zarar gördü. Komşu illerdeki büyük yangınlara ekiplerimizi yönlendirdik."



Tatbikata, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, Koruma Şube Müdürü Fikret Araç, Orman İşletme Müdürü Akın Akman da katıldı.