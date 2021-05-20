Eskişehir'de orman yangını

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmalarına başlandı.

Yangın, akşam saatlerinde Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan yoğun duman yükseldiğini görenler, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede ormana yayılırken, yangını söndürmek için çok sayıda arazöz ve personel bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı