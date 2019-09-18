Eskişehir'de orman yangını

18.09.2019 16:24

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan yangında karaçam ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taştepe mevkisinden henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine söz konusu bölgeye kara yolu ulaşımı olmadığı için Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden helikopter talep edildi.

Bir helikopter, 5 arazöz, bir tanker ve 55 kişilik ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA