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Eskişehir'de onaylanan ödeme raporları bakanlığa gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eskişehir'de onaylanan ödeme raporları bakanlığa gönderildi

"Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında Eskişehir'de onaylanan 48 projenin ödeme raporları Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi.

"Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında Eskişehir'de onaylanan 48 projenin ödeme raporları Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toplamda 2 milyon TL'yi geçen hibe destekleme ödemesi yapılması için hazırlanan raporlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu. Yapılan açıklamada, "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında Eskişehir'de 2 yüksek plastik tünel yatırım projesine 199 bin 192 TL 29 kuruş, 46 makine ekipman projesine 2 milyon 593 bin 165 TL olmak üzere toplamda 48 projeye 2 milyon 792 bin 357 TL 29 kuruş hibe destekleme ödemesi yapılması için hazırlanan icmaller Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmuştur. Tüm yatırımcılara hayırlı uğurlu olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

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