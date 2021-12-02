Eskişehir'de 'Öğretmenler yarışsın dostluk kazansın' voleybol turnuvası

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' tarafından 24 Kasım 'Öğretmenler Günü' kapsamında düzenlenen 'Öğretmenler yarışsın dostluk kazansın' Voleybol turnuvasının finali, Eskişehir Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvanın kazananı 'dostluk', şampiyonu Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi oldu.

Voleybol turnuvasına; toplamda 23 okul ve yaklaşık 200 öğretmen katıldı. Yaklaşık 10 gün süren turnuvanın şampiyonu; Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi oldu ve Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim etti. Turnuvanın ikincisi Özel Birey Okulları, Turnuvanın üçüncüsü Arif Nihat Asya Ortaokulu, Turnuvanın dördüncüsü ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu oldu.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, "Özellikle pandemi döneminin etkilerini üzerimizden atmak için, farklı okullarda görev alan öğretmenlerimiz bir araya gelerek tanışıp kaynaştılar. Tepebaşı ilçemiz adına, birlik beraberliğin arttırılması adına düzenlenen turnuvalarımıza katılan okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR